Войну против Украины разжигали около 170 сотрудников ФСБ и ГРУ – они могли завербовать более тысячи агентов

Российские спецслужбы теряют доверие диктатора Владимира Путина: против Украины работали около 120 офицеров из пятой службы ФСБ и до 40 из ГРУ, но их прогнозы оказались иллюзией.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, пишет LIGA.net.

По его словам, масштаб вербовки в ФСБ был «индустриальным»: рекрутингом и кураторством агентов занималось более 120 офицеров. Если каждый из них «вел» 5-10 агентов, то «можно предположить, что на учете у пятой службы стояло более 1 тысячи украинских агентов влияния». На основе этих отношений пятая служба ФСБ и писала для Путина стратегию о захвате власти изнутри, о необходимости и достаточности военного вторжения в формате блицкрига:

- Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине, и о готовности значительной части общества принять или хотя бы смириться с новой властью, приведенной из Москвы, - говорит журналист.

ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.

– В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению, – считает Грозев. – Но там нет такого четкого распределения работы, как в ФСБ, и их опрокидывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимавшихся в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, да и с другими отделами.

Грозев уточняет, что под ГРУ находилось до 100-300 агентов.

– В начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами, – утверждает он.

Грозев рассказывает о случае, когда ГРУ похитило и казнило в России на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ – причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и были предупреждением для других. Имя этого агента Грозев не назвал.

- Что касается Службы внешней разведки, информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к Нарышкину утрачено, - уверен расследователь.

Процесс потери доверия путина к пятой службе ФСБ необратим, и их роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, поэтому «их роль повышена в последние месяцы».