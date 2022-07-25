В Донецкой области задержаны три корректировщика вражеских обстрелов – одна из направленных ими ракет убила целую семью

Полицейские разоблачили в Торецке сеть корректировщиков российских авиаударов. Все они – местные жители, администраторы телеграмм-чата.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за денежное вознаграждение получала и передавала информацию о расположении военных ВСУ. Геолокации отсылала главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории рф.

Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с целой семьей – бабушкой, мамой и 17-летней внучкой.

В аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет.

Трое участников группы разоблачены, их кураторы идентифицированы.

Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.