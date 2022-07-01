Украина может остановить экспорт зерна, если рф будет ему угрожать, - министр Кубраков

Украина может остановить экспорт зерна по Черному морю. Такое решение будет принято, если в акватории возникнут какие-либо угрозы от России.

Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает "РБК-Украина".

Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и дальше будут делать.

– Для нас это (экспорт зерна) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-нибудь будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена, - сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они высказали свою позицию по поводу действий России.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по «зерновому коридору». Украина, Турция, ООН и отдельно россия договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако Россия еще раз нарушила все договоренности 23 июля, нанеся удар по Одесскому морскому торговому порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.