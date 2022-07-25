ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Херсонщине оккупанты похитили более 360 представителей украинских властей и активистов

Уже 153-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 25 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 июля.

Информация постоянно обновляется...

00:30 В Херсонской области оккупанты похитили 63 представителя органов местного самоуправления и около 300 активистов.

Как передает «Укринформ», об этом сообщил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

- Сформирована база данных – конкретные люди. На сегодняшний день – это 63 представителя органов местного самоуправления и около 300 – это активисты проукраинские, - сказал Бутрий.

Он подчеркнул, что это люди, фамилии которых подтверждены. По словам Бутрия, похищенных на самом деле гораздо больше, потому что российские захватчики усилили террор против мирного населения. Они проверяют автомобили, личные вещи, телефоны, мужчин заставляют раздеваться и если военным рф что-то не понравится (в телефоне, татуировки и прочее), то «людей просто забирают».

00:17 Первые 6 ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт в Украину, сообщили в оперативном командовании «Юг». Британские ЗРК «видят» вражеские штурмовики на расстоянии до 18 км.

00:11 Удары по оккупантам из ракетной системы HIMARS в районе Изюма помогли в десять раз сократить обстрелы украинских позиций россиянами. Об этом сообщил командир батальона 93-й бригады Холодный Яр Богдан Дмитрук в комментарии The Washingtom Post, пишет «Лига.net».

По его словам, удар HIMARS по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз снизил обстрелы оккупантов. Дмитрук заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление.

- Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов, - заявил комбат.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения склада, а также страхом врага, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS.

