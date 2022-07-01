Война на Николаевщине: Оккупанты снова обстреливают Николаев

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 25 июля доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

05:42 Запуск ракет в сторону Николаева видели в районе Новой Збурьевки Херсонской области.

05:29 В Николаеве прогремела еще серия взрывов. В местах атаки поднялись столбы дыма.

05:12 После обстрелов в Николаеве начались проблемы с мобильной связью в сети оператора lifecell.

05:04 В Николаеве раздалось несколько взрывов. Город под вражеским ракетным обстрелом.

Воздушная тревога действует по области с 04:05.