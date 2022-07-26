Украина не ведет переговоры с рф, поскольку оккупанты настаивают на договоре, похожем на капитуляцию, – Малюська

Между Украиной и россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны. Поскольку единственная позиция россиян в том, что они хотят подписать с нами документ, который очень похож на капитуляцию с нашей стороны.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр юстиции Денис Малюська.

– Надо четко проводить линию. Есть переговоры с россией. И есть переговоры по гарантиям безопасности с нашими партнерами и союзниками с Запада. Переговоры с россией - это там, где я член переговорной группы. Они сейчас не проводятся, кроме очень узкой группы и очень узкой темы - это вывоз зерна. Что касается переговоров по гарантиям безопасности - там я участия не принимаю, поэтому у меня детальной информации нет, - объясняет Малюська.

Он отметил, сейчас для переговоров с рф создана большая группа при Офисе Президента и каковы их результаты будут достигнуты, и на каких условиях такие гарантии будут предоставлены - нужно ожидать информацию от ОП и МИД.

– Очевидно из того, что мы с самого начала смотрели и понимали - наверное, что эти гарантии не будут универсальными для всех стран, которые присоединятся к такому режиму, скорее всего. Это коммуницировали Офис и МИД. Но это объективная реальность, потому что возможности разных стран являются разными, и по крайней мере пока степень готовности защищать Украину тоже разная в разных государствах, - подчеркивает Малюська

По его словам, переговоры на тему зерна происходят не на базе группы по гарантиям безопасности, или даже той полной группы, которая ведет переговоры с россией.

– Это лишь часть этой группы. Фокус на тех, кто сотрудничает с ООН, с Вооруженными силами. По большому счету, можно было бы даже на три группы распределить переговорный процесс, - отметил министр.

То есть, как он объясняет, есть переговоры по зерну - краткосрочные, узкие лишь по точечному вопросу. Есть переговоры с россией о потенциальном прекращении огня или мира - замороженные на определенное время и не происходят. И переговоры по гарантиям безопасности - большие, со многими странами активно ведутся.

Министр отметил, что участвует в составе делегации этой второй группы по прекращению огня.

– Да. Там, где мы пока не ведем дискуссий исключительно на том, что, наверное, сейчас перспектив заключения такого договора нет. Прежде всего - из-за позиции россии, - подчеркнул Малюська.

Он рассказал, что рф постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.

– Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам - это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность, - говорит министр.

В свою очередь министр подчеркнул, когда будет реальная готовность к реальным переговорам - безусловно, такие переговоры возобновятся.

– Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны - это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание, - подытожил Малюська.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неуместности вести переговоры с россией в нынешней ситуации. По его словам, «пока россиянам не набьют лицо, они ничего не поймут».