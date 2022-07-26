«Троих человек мы сейчас отрабатываем»: Ким рассказал о первых результатах «охоты на наводчиков» на Николаевщине

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о первых результатах операции по поимке наводчиков оккупантов в городе и области.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

Ким сообщил, что пока «отрабатывают» троих, остальных проверяют. Николаевцы помогают, а обещанные 100 долларов за наводку не берут.

— Троих человек мы сейчас обрабатываем, и остальных проверяем. Много информации, люди отказываются от денег, помогают просто, и информацию предоставляют. Часть этой информации полезна, мы работаем с ней, - сказал глава ОВА.

Также Ким еще раз сообщил, что город скоро закроют, чтоб провести совместную операцию с военными, Нацгвардией, полицией. Основная цель – выявление диверсионно-разведывательных групп.

— Я уже говорил об этом, это будет на тот момент, когда я говорил, через неделю-две, когда закончится активная фаза по сбору урожая, чтоб не мешать нашим фермерам. И после этого мы отработаем, потренируемся с полицией, военными, Нацгвардией по поводу ДРГ и, заодно, поработаем с теми, кто плохо относится к Украине. Пусть готовятся, не готовятся, это вопрос времени. Мы идем своим путем, у нас есть план и мы его реализовываем. А то их проблемы, что они с этим будут делать, - добавил Виталий Ким.

Напомним, ранее нлава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что уже задержали около 10 коллаборантов, работавших на рф.