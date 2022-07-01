Россия активизировала подготовку «референдумов» на оккупированных территориях, – СБУ

СБУ задокументировала, что россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному «присоединению» временно оккупированных территорий Востока нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого волеизъявления враг планирует использовать пророссийскую организацию Донецкая республика.

Раньше она действовала только на территории террористической организации «днр», но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – «большая россия».

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1 000 активистов, которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блоггеры и «дружинники», сотрудничающие с оккупантами.

Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили более 200 тысяч местного населения.

Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 миллионов зрителей из рф и Востока Украины.

Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тысячи российских «экспертов» и «добровольцев» для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать «избиркомы». В дальнейшем планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по «присоединению» Донбасса к россии. В распоряжении СБУ уже есть несколько документов, которые удалось перехватить.

Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. В настоящее время они уже печатаются на территории "днр" тиражом более 250 тысяч экземпляров.

Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

В настоящее время Служба безопасности установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводили киберспециалисты СБУ Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки референдума.

В Мелитополь уже приехали российские пиарщики и политтехнологи, которые базируются в захваченном оккупантами помещении магазина «Фокстрот». Их задачей является подготовка к «выборам» и «референдуму». Первым результатом является создание т.н. общественного движения «Мы вместе с россией», которое будет использоваться для массовки за деньги в акциях якобы поддержки «референдума» местными.

В основном такая картинка должна работать для граждан рф, чтобы уменьшить градус недовольства войной среди местного населения. Соответствующий центр набора коллаборационистов уже работает в Бердянске. Нанятием массовки занимаются российские «волонтеры», которые также будут дополнять массовку. За участие в акциях нужно оставить паспортные данные и получить деньги и "гуманитарку", которая должна помочь пережить продовольственный кризис, который сами россияне и создали.