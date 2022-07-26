В Харьковской области заместителям мэра города объявили подозрения за переход на сторону оккупантов

Заочно уведомлено о подозрении первому заместителю и заместителю Волчанского городского головы по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК Украины).

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, во временно оккупированном городе Волчанск оба чиновника добровольно перешли на сторону врага. По просьбе представителей страны-агрессора подозреваемые участвовали в так называемых совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным «главой временной гражданской администрации».

Первая заместительница предоставляла представителям страны-агрессора списки участников АТО/ООС, участников проукраинских организаций и патриотически настроенных граждан.

Кроме того, оба заместителя обеспечивали российским военным питание, решали вопросы по их поселению и добровольно предоставляли технические средства для строительства оккупантами фортификационных сооружений.

Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.

На сайте горсовета указано, что должности заместителей мэра занимают Ольга Каминская и Сергей Круподеря.

Напомним, как мэр Пивденного Харьковской области, который отделался условным сроком после подозрения в госизмене, продолжает управлять городом.

Также напомним, как в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместителя главы райсовета Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами в Снигиревке.