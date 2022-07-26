Еще трое террористов из «днр» получили по 15 лет за то, что воевали вместе с оккупантами против украинцев

Еще трое боевиков так называемой «ДНР», которые воевали в составе россии против Украины, проведут 15 лет за решеткой

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что суд признал виновными еще трех боевиков террористической организации «днр» в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии россии против Украины и приговорил к лишению свободы на 15 лет.

Их захватили в плен украинские защитники в конце марта во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Все они входят в незаконное вооруженное формирование российских оккупационных войск.

Как установила СБУ, в начале марта фигуранты в качестве «новобранцев» прошли военную подготовку в «лагере», который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Там их распределили пулеметчиками и отправили в 2 взвода 2 роты 3 батальона 115 полка.

После этого боевиков отправили в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе. А затем вернули в Украину, опрокинув на Харьковское направление, где их вскоре взяли в плен украинские защитники.

Следователи СБУ собрали мощную доказательную базу этих боевиков, которая позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса по части 2 статьи 111 (государственная измена), части 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, 26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 УК Украины). Предатели пошли на службу в «ГУ МВД Херсонской области».