«Трусами назвали»: Российский десантник, чей пункт управления уничтожили возле Николаевщины, рассказал о тяжелом направлении и драке генералов

23-летний оккупант из 11-й одшб рассказывает своей маме о том, как генерал генералу набил морду, потому что тот обозвал личный состав трусами.

Запись разговора обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– Нашу бригаду трусами обозвали. Потому что, видите ли, мы деревню ту не смогли взять. Там генерал один приехал. Он говорит: «Ваши ребята – трусы. Не смогли взять». А сам не знает, что там было. Вот, а старый комбриг (ну, я правда не знаю, правда или нет), он это, короче, увидел этого генерала, как сказали, то что он ему за это морду набил! – говорит оккупант Никита Чубуков.

Дальше оккупант говорит, что офицеры его бригады поддержали этот инцидент и жалуется, что их направление слишком тяжелое.

Стоит отметить, что 26 июля в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ВСУ уничтожили пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их склад боеприпасов в районе Пятихатки Херсонской области, недалеко от границы с Николаевщиной.