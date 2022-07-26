Военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами еще три российских Т-72

СБУ опубликовала видео, как военная контрразведка ударными дронами уничтожила еще три российских Т-72.

Видео опубликовано на странице СБУ в Facebook.

«Один из эпизодов наших специалистов мы публиковали на днях с комментарием уцелевшего оккупанта. Он рассказал матери, что после удара собирал остатки своих 15 сослуживцев, которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино. И хотя для этих россиян киносеанс уже закончился, однако наша работа по улучшению статистики потерь России в Украине до сих пор в самом разгаре», - говорится в сообщении.