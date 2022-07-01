«Маленькие шалости»: Артиллеристы из Николаевщины показали, как их аэроразведка с помощью дронов уничтожает оккупантов

В 40-й отдельной артиллерийской бригаде имени Великого князя Витовта из Первомайска показали, как с помощью дронов сбрасывают боеприпасы на оккупантов.

Видео опубликовано на Facebook-странице бригады.

«Маленькие свадьбы от аэроразведки Великокняжеской бригады. Для тех, кто может долго смотреть на пламя», – прокомментировали видео в артиллерийской бригаде.

На одном из эпизодов видно, как с дрона сбрасывают гранату возле легковушки с обозначениями оккупантов.

В противном случае оператор дрона метко попал таким образом во вражеский бронеавтомобиль.

Еще одна атака стала причиной детонации ящиков с боеприпасами у позиций оккупантов.