«Спасло то, что они не знали, что у нас нет оружия»: Жительница одного из николаевских сел рассказала, как ей и односельчанам удалось задержать 9 окупантов

Жительница села Плющевка в Баштанском районе Светлана Ванжула рассказала, как вместе с односельчанами задержала девятерых оккупантов, не имея при этом преимущество в оружии.

Об этом пишут в статье Грати.

2 марта фото с девятью российскими военнослужащими, стоящими на коленях в поле появилось в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, но без каких-либо подробностей. В тот же день глава Баштанской громады Александр Береговой опубликовал это фото с подписью, что селяне Плющевки и Песок самостоятельно взяли в плен с десяток российских оккупантов и передали их Нацполиции.

Светлана Ванжула участвовала в задержании и рассказывает, как это происходило.

«Мои парни — все на постах стоят. Звонят и говорят: «Света, идут в село одиннадцать мужчин, российских. Идут по полю, с одной посадки перебегают к другой. Идут с оружием». Та ты шо! И нигде ни у кого [нет] автоматов, два ружья только. Собираю людей, звоню: «Так, все машинами за село».

У россиян были автоматы, пулемет и гранаты. Поэтому Светлана позвонила старосте Песок и попросила приехать, так как его теробороновцы успели получить в военкомате пять автоматов.

«Пока они приехали, мы уже все за селом: пятьдесят мужиков и я! — смеется Светлана. — Я вытянула из машины белый мешок. И говорю: «Хлопцы, идем на переговоры. Будем им говорить, что выхода у них нет».

Она говорит, что понимала — если бы вооруженные россияне зашли в Плющевку, они могли пострелять людей. Поэтому решила пойти на риск.

«Спасло то, что они не знали, что у нас нет оружия, — считает Светлана. — Они увидели, сколько машин, сколько людей — и залегли в посадке. Мы взяли тот мешок и пошли по одному, гуськом-гуськом. Начали им кричать. Они начали стрелять в воздух — не подпускали. Опять им кричали: парни, сдавайтесь! Кричали-кричали, а они стреляли-стреляли. Сдались с таким условием, что останутся живыми. Наши пообещали. Пошли туда, позабирали автоматы — и ведут их!».

Россияне оказались военнослужащими из Крыма. Среди них были не только рядовые и старший сержант, но и майор с капитаном. По словам Светланы, офицеры держались в стороне от остальных солдат и не шли на контакт.

«Скрежетали зубами, когда увидели, что люди без оружия были», — вспоминает она.

Среди пленных были также раненые. Им оказали первую помощь. Светлана вспоминает свой разговор с одним из них.

«Я одного там перевязывала и говорю: «А ты ж откуда?» Он говорит: «Я из Днепра». Я говорю: «Да ты что! Дурак или что? Как же ты?». Он мне: «Да у меня выхода не было, у меня жена беременна». Говорю: «Ну, это сказка, это мы слышали».

Когда прибыли украинские военные, они обыскали пленных, проверили документы, паспорта и телефоны. Двух офицеров тут же допросили. И тогда же сделали фото, на котором россияне стоят на коленях в поле.

Напомним, российские военные, которые в марте бежали с поля боя в Баштанке, рассказали о том, как их взяли в плен, после того как они попали в кольцо к представителям местной территориальной обороны.