В Мариуполе оккупанты обещают возобновить движение трамваев – при этом они же уничтожили более 80% подвижного состава

В Мариуполе оккупанты заявили о планах возобновления движения трамваем, при этом сами же уничтожили 80% подвижного состава и контактные сети.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Для восстановления движения оккупанты будто даже планируют смонтировать контактные провода и установить «новую модульную трансформаторную подстанцию».

При этом, восстановление трамвайного движения невозможно по нескольким причинам:

-более 80% трамваев уничтожены. Оставшиеся в основном повреждены;

-до сих пор нет стабильной и безопасной подачи напряжения в жилые дома. До этого еще разрушено более 50 километров контактной сети;

-в городе нет ремонтной базы и специалистов, которые могут ремонтировать технику.

Напомним, вместе с вопросом проведения псевдореферендума российские оккупанты рассматривают возможность переименовать город Мариуполь в Жданов.