ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ракетным ударом уничтожили подразделение элитного российского спецназа

Уже 154-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 26 июля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 июля.

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00:32 На территории Украины было уничтожено подразделение специального назначения рф, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

«21 июля артиллерийскими подразделениями ВС Украины был нанесен ракетный удар по позициям 25 отдельного отряда специального назначения «Меркурий» (в/ч 7459, Смоленск) войск национальной гвардии РФ в Харьковской области. В результате удара погибли 18 военнослужащих, более 19 получили ранения, а 5 числятся как «без вести пропавшие», - написал он в Facebook.

00:11 Российские СМИ The Insider и Meduza выяснили 17 имен военных рф, которых после отказа принимать участие в войне против Украины оккупанты закрыли в колонии поселка Красный Луч на Луганщине.

«В фактическом заключении на принудительных работах и ​​под обстрелом ВСУ находятся, по меньшей мере, 17 человек — это лишь те, чьи имена удалось выяснить. Старшему – 33 года, большинству – 20 – 26 лет. В целом там может содержаться 133 человека. Их пытаются освободить родители, приехавшие в Луганскую область, добиваться увольнения и объяснений — на каких основаниях содержатся отказники», - говорится в сообщении.

Родители утверждают, что к отказникам применяют как психологическое, так и физическое насилие. Боятся, что HIMARS могли нанести удар по столовой, где кормят задержанных военных. При этом они утверждают, что в минобороны россии все отрицают.