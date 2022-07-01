«Это одна из моих ошибок»: Ким рассказал, почему шутил после того, как ракета попала в здание ОВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, почему пошутил про сигареты после того, как оккупанты ударили ракетой по зданию Николаевской областной военной администрации.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Как известно, 29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Виталий Ким практически сразу же вышел в эфир и пошутил, что забыл в кабинете сигареты для электронной сигареты Iqos. По его словам, на тот момент, когда он решил пошутить, он думал, что в здании почти никого не осталось – все вышли, одного собирались доставать из-под завалов.

— Это одна из моих ошибок, я там был, по дороге, уже уезжал на работу. И я спрашиваю, сколько там было людей, мне докладывают: «Да как будто обошлось, было 9 человек, 8 вытащили, одного еще видим, он жив, обошлось». Когда я это говорил, я считал, что жертв нет. И когда там еще обрушилось и стали доставать людей, которых там не должно было быть, тогда я понял, что там будут жертвы. Но на время, когда я шутил, мне доложили, что жертв нет, - сказал Ким.

Напомним, в результате удара по зданию ОВА погибли 36 человек, травмы получили 34 человека.

Позже, в ходе пресс-конференции, Ким рассказал, что в здании Николаевской ОВА в момент попадания ракеты работали 200 человек.

Также николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что здание Николаевской облгосадминистрации, после удара ракетой, не подлежит восстановлению.