Антоновский мост после удара ВСУ получил серьезные повреждения, к нему никого не подпускают, – замглавы облсовета

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост в пригороде Херсона после ночного удара ВСУ получил серъезные повреждения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«После ночной отработки Антоновский мост получил существенные повреждения. Оценить их пока сложно - орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы точно займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема. Орки, вам же намекали, что с Херсона вам пора валить, пока можете», - сообщил Соболевский.

Также информацию о повреждения подтвердил ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов, называющий себя «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области». Он сообщил, что движение по мосту закрыто. Коллаборант рф также заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по железнодорожному мосту в Херсонской области.

Напомним, 26 июля ночью ВСУ в третий раз нанесли удар по Антоновскому мосту.