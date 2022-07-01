Марчело, welcome back!: Залужный откомандировал генерала Марченко в Николаевскую ОВА

В Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко, который на первых этапах войны руководил обороной региона.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким у себя в Telegram.

«Марчело, Welcome back!» – написал глава ОВА.

Также возвращение Марченко прокомментировала советница главы ОВА Ольга Малярчук.

«Виталий Ким сдержал слово, Дмитрий Марченко снова с нами!» - написала Малярчук.

«Преступности.НЕТ» из собственных источников стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный откомандировал Дмитрия Марченко в качестве консультанта в Николаевскую ОВА, за ним будет закреплено одно из направлений по взаимодействию. Уже сегодня он приступит к возложенным на него обязанностям.

В то же время, бригадный генерал Андрей Гнатов продолжает командовать отдельным объединением войск «Приморье», которые отвечают за оборону Николаевской области.

Напомним, 8 апреля стало известно, что генерал-майор Дмитрий Марченко больше не командует обороной Николаевской области.