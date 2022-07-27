ДБР задержал одного из подчиненных Кличко за систематический «сбор дани» с перевозчиков

Сотрудники ДБР задержали одного из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который систематически брал взятки от частных автобусных перевозчиков столицы.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Чиновник КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить дань. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, которые выходили на рейс в Киеве.

В посредники он взял своего близкого друга, возглавлявшего одно из государственных предприятий столицы.

«Задокументировано, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тысяч долларов США за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и еще 120 тысяч долларов США – за продление 4 договоров на перевозку пассажиров. При этом, согласно условиям военного положения, киевские власти должны были автоматически продлить действие этих договоров до конца войны», - говорится в сообщении.

Для того чтобы предприниматель быстрее принял «правильное решение», злоумышленники постоянно давили на него, проводили внеплановые проверки предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров, составляли акты об искусственных нарушениях.

До начала российской агрессии перевозчик уже «оплачивал» дань чиновнику, что также задокументировано работниками ДБР. Постоянное давление чиновников способствовало повышению тарифов на перевозку для граждан, что в свою очередь увеличивало социальную нагрузку на жителей столицы.

ДБР задержал высокопоставленного чиновника и его сообщника «на горячем» при получении очередной взятки в сумме 220 тысяч долларов США.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества), продолжаются первоочередные следственные действия. Проведены 8 обысков, в том числе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.