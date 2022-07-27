Ким заявил, что Марченко откомандирован для работы с партизанами в Херсонской и Николаевской областях

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что генерал-майор Дмитрий Марченко откомандирован, в том числе, для работы с партизанами.

Об этом Ким сообщил в эфире Медиа Центра.

Глава ОВА отметил, что Марченко не будет подчиняться оперативным группировкам войск – у него свои задачи, в частности, работа с партизанами, в том числе, в Херсонском направлении.

— Генерал Марченко возвращается для усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил. Он не подчиняется «Приморью» и «Александрии», он откомандирован для работы с партизанами, в том числе, в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. То есть, шире раскрывать не буду, есть у него задания, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей, - сказал Ким.

Напомним, в Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко, который на первых этапах войны руководил обороной региона.