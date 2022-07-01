Ким сообщил, что за неделю-две ВСУ доберутся до установок С-300, которыми обстреливают Николаев

За неделю-две воины ВСУ уничтожат установки с С-300, которыми уже пятую неделю бьют по Николаеву.

Об этом Ким сообщил на брифинге Медиа Центра Украины.

ВСУ знают, где находятся эти установки, один дивизион уже был уничтожен.

— Да, нас обстреливают каждый день уже пятую неделю. Был уничтожен дивизион С-300, и мы знаем, где находятся установки, которые сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, Вооруженные Силы Украины продвигаются. Я думаю, ближайшую неделю – две мы сможем добраться до этих установок, которые ежедневно обстреливают Николаев, - сказал глава ОВА.

С самолетами, которые обстреливают города ракетами типа «воздух-земля», разобраться сложнее.

— С самолетами, которые используют ракеты типа «воздух – земля», мы мало чего можем сделать, кроме ПВО, поэтому ничего не могу сказать. А что касается наземных установок – я думаю неделю – две, и будет результат, - добавил Виталий Ким.

Напомним, на данный момент русские оккупанты захватили 5% части территорий Николаевской области. Ситуация сложная, но не плачевная.