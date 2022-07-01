В Мелитополе изнасиловали и убили 13-летнюю девочку – СМИ сообщают, что это могли сделать оккупанты

В парке оккупированного Мелитополя нашли убитой 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

Девочку обнаружили местные жители на территории городского парка отдыха им. Горького. Собака, которая гуляла с хозяином, вырыла из земли детскую руку.

На место происшествия вызвали полицию, роль которой выполняют ставленники оккупантов. Оказалось, что на площадке для выгула животных был закопан труп 13-летней девочки. Она вышла из дома примерно месяц назад и с тех пор связи с ребенком не было. Вероятно, речь идет о жительнице Мелитополя, которая пропала 3 июля.

Как рассказали близкие семьи погибшей девочки, перед смертью ее изнасиловали и избили. На трупе сохранились телесные повреждения.