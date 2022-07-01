Николаевский кораблестроительный университет будет работать, несмотря на разрушения, судьба «педина» пока неизвестна, - Ким

Николаевский кораблестроительный университет имени Адмирала Макарова будет продолжать работать, что же касается Национального университета имени Сухомлинского – ситуация с ним пока неясна.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в Медиа Центре.

Как известно, 15 июля, в результате утренних ракетных обстрелов Николаева, пострадали НУК имени Адмирала Макарова, Национальный университет имени Сухомлинского, а также ряд зданий.

Ким сообщил, что в НУК отрежут секцию, которая была разрушена, а в целых корпусах продолжат учебу. Также восстановят котельную, которая снабжала теплом студенческое общежитие.

— Что касается педагогического университета, там еще длится анализ, что делать с ним. Что касается кораблестроительного университета, он будет работать, там с 15 сентября стартует процесс учебы. Комиссии уже работают, возобновлена возможность проведения, в том числе, офлайн, обучения. Часть корпуса, которая была уничтожена, мы отрезаем от эксплуатации, часть, которую мы можем использовать, мы используем. Переделываем котельную, которая была уничтожена, чтоб была возможность теплоснабжения общежития, и кораблестроительный университет будет работать, несмотря на то, что террористы хотели его уничтожить. Все люди целы, все профессора на местах, учеба будет проводиться, - сказал Ким.

Что же касается учебного года, он для всех начнется однозначно. Однако в опасных районах он будет проходить в онлайн-режиме.

— Учебный год, безусловно, будет. Вопрос, в каком формате. Что касается школ и дошкольной учебы, с вероятностью 99% это будет онлайн-обучение из-за высокой опасности по всей области. Возможно, северные районы области частично будут онлайн, но это решение, в том числе, и местного самоуправления. Что касается высшего образования, это отдельный вопрос. Там, где можно обеспечить безопасность студентов, возможно будет офлайн обучение, - отметил глава ОВА.

При этом, студенческий набор был проведен.

— Если брать во внимание военное положение и то, что у нас идет война, немного больше половины от запланированного набора набрали, я считаю, что это успех. Студенты у нас есть, несмотря на то, что многие выехали. Но учиться будут, набор был проведен, - добавил Ким.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что николаевские университеты – НУК имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского не восстановят до начала учебного года, это невозможно.