Погиб николаевский летчик – Герой Украины Александр Кукурба

Стало известно о гибели 26 июля начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, майора Александра Кукурбы.

Об этом сообщили в Нижневербежской территориальной общине Ивано-Франковской области, откуда родом майор.

Подробности трагедии неизвестны, сообщается, что Александр погиб, защищая небо Украины.

Майору было 28 лет, он служил в николаевской 299-й бригаде. С начала полномасштабной войны в 2022 году он выполнил 100 боевых вылетов, уничтожил более 20 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также более 300 врагов.

Александр Кукурба за личное мужество и героизм был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также Золотой Звездой Героя Украины.