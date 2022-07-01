В Херсоне подорвали двоих сотрудников оккупационной «полиции»

В Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв рядом с автомобилем оккупационной «дорожно-постовой службы».

Об этом сообщает «Ху*вый Херсон».

В результате взрыва пострадали двое сотрудников «ДПС» – на данный момент не ясно, идет речь об оккупантах или местных коллаборантах. Сообщается, что взрывное устройство было спрятано возле дороги.

Судя по всему, автомобиль «ДПС» подорвали украинские спецслужбы или херсонские партизаны.

Напомним, ранее в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя.