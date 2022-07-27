«Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки»: Российский оккупант жалуется на войну и критикует свою власть

Российский оккупант жалуется на то, что война с Украиной намного тяжелее, чем была в Чечне или Афганистане.

Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Рашист критикует власть, говорит о том, что война тяжелее, чем те, которые раньше провоцировала россия, а сам он старается вести себя аккуратно «как ленивец».

-Я не люблю нашу власть. -Замолчи. -И внутреннюю политику. -Помолчи, Виталь. -О, началось. Патриотка проснулась. -Нет. По телефону давай мы не будем с тобой об этом разговаривать? Я знаю твою позицию, ты знаешь мою. Мы с тобой это можем обсудить, но обсудим это лично. -У восточников, кстати, заеб*сь. -Чего? -Приехали, получили п*зды, и уехали. Все, еб*ть. Неделя, нах*й еб*ть. -Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню, какая, сейчас разгромили. Там практически никого не осталось и сейчас туда набор очень большой. Берут всех подряд. -Всех подряд… -Ну, я имею в виду всех военных. -Это понятно, что они… -Контракт пытаются подписать, потому что они разгромили практически всю часть. -Тут вообще пиздец. Я ж тебе говорю, Ник. Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки. -Смотри аккуратно, я тебя прошу. -Я вообще аккуратный, я не знаю ленивца аккуратнее.

Напомним, российские оккупанты жалуются, что командование больше беспокоится о технике, чем он них.