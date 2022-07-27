«Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки»: Российский оккупант жалуется на войну и критикует свою власть

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27.07.2022 17:30

Российский оккупант жалуется на то, что война с Украиной намного тяжелее, чем была в Чечне или Афганистане.

Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Рашист критикует власть, говорит о том, что война тяжелее, чем те, которые раньше провоцировала россия, а сам он старается вести себя аккуратно «как ленивец».

-Я не люблю нашу власть.

-Замолчи.

-И внутреннюю политику.

-Помолчи, Виталь.

-О, началось. Патриотка проснулась.

-Нет. По телефону давай мы не будем с тобой об этом разговаривать? Я знаю твою позицию, ты знаешь мою. Мы с тобой это можем обсудить, но обсудим это лично.

-У восточников, кстати, заеб*сь.

-Чего?

-Приехали, получили п*зды, и уехали. Все, еб*ть. Неделя, нах*й еб*ть.

-Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню, какая, сейчас разгромили. Там практически никого не осталось и сейчас туда набор очень большой. Берут всех подряд.

-Всех подряд…

-Ну, я имею в виду всех военных.

-Это понятно, что они…

-Контракт пытаются подписать, потому что они разгромили практически всю часть.

-Тут вообще пиздец. Я ж тебе говорю, Ник. Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки.

-Смотри аккуратно, я тебя прошу.

-Я вообще аккуратный, я не знаю ленивца аккуратнее.

Напомним, российские оккупанты жалуются, что командование больше беспокоится о технике, чем он них.

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