«Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки»: Российский оккупант жалуется на войну и критикует свою власть

Российский оккупант жалуется на то, что война с Украиной намного тяжелее, чем была в Чечне или Афганистане.
Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Рашист критикует власть, говорит о том, что война тяжелее, чем те, которые раньше провоцировала россия, а сам он старается вести себя аккуратно «как ленивец».
-Я не люблю нашу власть.
-Замолчи.
-И внутреннюю политику.
-Помолчи, Виталь.
-О, началось. Патриотка проснулась.
-Нет. По телефону давай мы не будем с тобой об этом разговаривать? Я знаю твою позицию, ты знаешь мою. Мы с тобой это можем обсудить, но обсудим это лично.
-У восточников, кстати, заеб*сь.
-Чего?
-Приехали, получили п*зды, и уехали. Все, еб*ть. Неделя, нах*й еб*ть.
-Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню, какая, сейчас разгромили. Там практически никого не осталось и сейчас туда набор очень большой. Берут всех подряд.
-Всех подряд…
-Ну, я имею в виду всех военных.
-Это понятно, что они…
-Контракт пытаются подписать, потому что они разгромили практически всю часть.
-Тут вообще пиздец. Я ж тебе говорю, Ник. Чеченская и Афганская вместе взятые – ясельки.
-Смотри аккуратно, я тебя прошу.
-Я вообще аккуратный, я не знаю ленивца аккуратнее.
Напомним, российские оккупанты жалуются, что командование больше беспокоится о технике, чем он них.