На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу кафиров и получило условные обозначения, шифры и карты врага.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам предстоят одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ. Ниже всего часть восторженной документации», - сообщили в центре.

В документах представлена расшифровка условных обозначений, используемых оккупантами при передаче данных. В некоторых из них есть логика, связанная с погодой (обстрел называют дождем, громом или градом), другие обозначают одним словом диверсионные задачи – магнето для подрыва мостов возле Снегиревки.