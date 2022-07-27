Предатель Константинов в Крыму заявил, что надо «расширить спецоперацию», в том числе, до Николаева – Подоляк ответил, что его надо «лечить» судом

Так называемый «спикер парламента республики Крым» Владимир Константинов предложил расширить «географию спецоперации» до Одессы, Николаева, Днепра и Харькова.

Об этом пишет российская пропаганда «РИА Новости».

В своей «речи» он сообщил, что российские оккупанты должны захватить Одессу, Николаев, Харьков и Днепр.

«Уверен, что в южном направлении география специальной военной операции россии должна быть расширена на Одессу и Николаев. Харьков и Днепропетровск (устаревшее название города Днепр) также должны быть «освобождены», – в частности, заявил он.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что такими фразами Константинов «подставляет» москву, которая пытается найти пути отхода с Херсона, и фактически прямо говорит о замыслах кремля – разрушить украинские города.

«Надо называть вещи своими именами. Пока ещё не пойманный и не осужденный коллаборант Константинов, именующий себя в криминальной иерархии «главой парламента» оккупированного Крыма, к ужасу российского контингента, ищущего пути отступления из Херсона, призывает Москву расширить «географию спецоперации» на Николаев и Одессу. Т. е. этот субъект открыто призывает разрушить, стереть с лица земли несколько крупных украинских городов. И таким образом добровольно фиксирует собственный умысел на совершение уголовного преступления с особым цинизмом в составе группы», - написал Подоляк.

Единственный способ «вылечить» Константинова – судить его, что обязательно произойдет.

«Налицо полная потеря связи с реальностью, отказ от контакта с внешним миром и беспробудное погружение в информационный пузырь Z-пропаганды. Будем лечить, приводить в чувство и возвращать к жизни путём длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье «государственная измена», призывам к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом. Люди в халатах и мантиях в пути», - добавил Михаил Подоляк.

Напомним, в среду, 22 июня, в Чернобаевке подорвали автомобиль Volkswagen Touareg бывшего руководителя местной автостанции, ставленника оккупантов Юрия Турулева.

Напомним, в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.