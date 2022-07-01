У руководства Украины хватит политической воли, чтобы ударить по территории россии, - Данилов

У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, которые обстреливают украинскую территорию.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Лига.net.

Ведущая спросила, хватит ли воли политическому и военному руководству Украины ликвидировать военные объекты на территории России, ведущие огонь по Украине.

– То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля спасла нас 24-25 февраля, – ответил Данилов. – И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего Президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение, – продолжил он.

Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были произведены все ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадание в гражданскую инфраструктуру.