ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ могут получить военную технику от Канады

Уже 155-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 27 июля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 июля.

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00:30 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады, генералом Вейном Дональдом Эйром.

«Поблагодарил его и в его лице Премьер-министра Канады и весь канадский народ за военную помощь нашему государству в условиях полномасштабной российской агрессии. Мы предметно обсудили ход и объем очередных поставок вооружения и техники. Генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины, за что я ему искренне благодарен», – отметил Залужный.

00:22 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ планирует предоставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-Т в конце августа или начале сентября.

- Мы также предоставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября... Она на завершающей стадии производства, она должна была отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину. И я надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т, - подчеркнула Бербок, передает «Зеркало недели».

00:12 Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российские БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов.