Контрразведка СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны нардепа Деркача, который помогал оккупантам готовить штурм Киева

Сотрудники контрразведки СБУ и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным Службы безопасности, фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Отметим, что СБУ не называет имя депутата, но такое подозрение выдвигали Андрею Деркачу, который по информации следствия возглавлял одну из агентурных сетей Главного управления Генштаба рф (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины.

У руководителя личной охраны стражи порядка обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его стали связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

После детального изучения и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его подельников дадут надлежащую правовую оценку.

В НАБУ добавили, что по результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его стали связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. Также изъяли наличными 200 тысяч гривен, 49 тысяч евро, 11,5 тысячи долларов США.

Также во время обысков по делу возможной государственной измены нардепа, кроме незаконных боеприпасов, детективы НАБУ обнаружили и другие интересные вещи – книги пророссийского содержания.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ в сотрудничестве с детективами НАБУ при процессуальном руководстве САП.