Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты, - британская разведка

Данные британской разведки указывают на то, что в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

«Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм южнее реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного россией Херсона» - говорится в обзоре.

Отмечается, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить минимум три моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставок территорий, находящихся под ее контролем.

В разведке добавили, что один из мостов, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна для использования.

«49-я армия россии дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой» - утверждают в Минобороны Британии.

Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.