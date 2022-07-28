Арестованные активы «Ростеха», «Роснефти», «Газпрома», «РусАла», «Росатома» и других российских корпораций передали АРМА

Суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен. Также переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В СБУ также отметили , что стоимость активов вместе с недвижимостью может достигать около 15 миллиардов гривен.

В частности, в управление государства перешли:

– 80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т.п.) в разных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины; – активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму более 7,75 млрд грн , а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

Активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения россией агрессивной войны против Украины.

Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то, по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время чиновники Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это производилось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества.

Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах.

В АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:

- гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве; - санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" на Закарпатье; - спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

АРМА сможет осуществлять менеджмент указанных активов с целью получения прибыли для государства, до момента пока они будут окончательно изъяты в пользу Украины в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов».

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ, Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ совместно с Государственным бюро расследований, Нацполицией и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, как Ирина Вендиктова рассказала о количестве арестованных в Украине активов российских олигархов.