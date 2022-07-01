Сенат США призвал Госдеп объявить россию государством-террористом

Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию, призывающую Госсекретаря Энтони Блинкена объявить рф государственным спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели «к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и дети».

Аналогичная мера была введена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия, передает The New York Times.

Право определять государство спонсором терроризма в США принадлежит Государственному департаменту, но принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена, чтобы она добавила рф в этот список, куда входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

«Вооруженные силы российской федерации совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине», — говорится в законопроекте Сената.

Эта мера перекликается с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждал на протяжении всей войны: российские войска совершали акты жестокости в отношении гражданских лиц, включая изнасилования, убийства и пытки, которые равносильны терроризму.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать рф государством-террористом.