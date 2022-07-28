Правительство Латвии решило увеличить военную помощь Украине

Правительство Латвии поддержало предложение Минобороны об оказании дополнительной военной поддержки Украине.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

В министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана украинцам.

Рассмотрения указанного вопроса проходило на закрытом внеочередном заседании Кабинета министров.

С момента вторжения рф на Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решения об оказании различной помощи вооруженным силам Украины.

В целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 миллионов евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы «Stinger».