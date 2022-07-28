Еще двум жителям Николаева вручили подозрения за поддержку оккупантов

Двум жителям Николаевской области сообщили о подозрении по факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в областной прокуратуре и в ГУ Нацполиции.

По данным следствия, 39-летняя жительница села Новоалександровка Баштанского района, общаясь со своими односельчанами, указывала, что в случае захвата российскими военными южных областей Украины на этих территориях улучшится уровень социальной поддержки жителей, качество их жизни, возрастет уровень заработной платы, пенсии и социальных. выплат. При этом подозреваемая пыталась склонить жителей района к поддержке действий рф.

А 63-летний житель пгт Воскресенское Николаевского района, в период мая – июня, находясь в местной амбулатории общей практики семейной медицины, во время общения с работниками этого заведения, неоднократно выражал свою поддержку действий вооруженных сил рф по оккупации Украины, и глорифификации ее участников, поддерживая высказывания российской пропаганды об улучшении уровня жизни украинских граждан на захваченных территориях. При этом он угрожал присутствующим, что в случае сопротивления агрессору новые оккупационные власти будут применять к таким лицам наказание.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, как СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине.