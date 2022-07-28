Еще двум жителям Николаева вручили подозрения за поддержку оккупантов

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28.07.2022 18:05

Двум жителям Николаевской области сообщили о подозрении по факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в областной прокуратуре и в ГУ Нацполиции.

По данным следствия, 39-летняя жительница села Новоалександровка Баштанского района, общаясь со своими односельчанами, указывала, что в случае захвата российскими военными южных областей Украины на этих территориях улучшится уровень социальной поддержки жителей, качество их жизни, возрастет уровень заработной платы, пенсии и социальных. выплат. При этом подозреваемая пыталась склонить жителей района к поддержке действий рф.

А 63-летний житель пгт Воскресенское Николаевского района, в период мая – июня, находясь в местной амбулатории общей практики семейной медицины, во время общения с работниками этого заведения, неоднократно выражал свою поддержку действий вооруженных сил рф по оккупации Украины, и глорифификации ее участников, поддерживая высказывания российской пропаганды об улучшении уровня жизни украинских граждан на захваченных территориях. При этом он угрожал присутствующим, что в случае сопротивления агрессору новые оккупационные власти будут применять к таким лицам наказание.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, как СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине.

Фотофакт