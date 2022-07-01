СБУ задержала экс-налоговика, продававшего украинские паспорта вражеским агентам и диверсантам

СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые помогали гражданам рф легализоваться в нашем государстве. Дельцы изготовляли паспорта гражданина Украины для иностранцев, в том числе среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, после временной оккупации областного центра перебравшийся в Харьков.

Для производства фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценила в 4 тысячи долларов США.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали передачу ему 3 тысячи долларов США в качестве предоплаты.

Причем «заказчик» паспорта, по данным СБУ, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу рф и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал второй транш за готовый паспорт.

Пока ему готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 369-2 («Принятие предложения или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства») Уголовного кодекса Украины.

Гражданин рф, который «заказал» украинский паспорт, находится в поле зрения СБУ и с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

Принимаются меры по установлению всех причастных к схеме и лиц, получивших паспорт Украины через этого дельца.

Разоблачение правонарушения осуществляли сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова.

Напомним, как в Донецкой области контрразведка разоблачила работников ГМС на незаконном оформлении паспортов чиновникам и боевикам «ДНР».