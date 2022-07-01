ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинский солдат-срочник сбил семь воздушных целей

Уже 156-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 28 июля, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 29 июля.
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00:42 Срочник Национальной гвардии Украины поразил семь воздушных целей из ПЗРК, сообщил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.
- Военнослужащий срочной службы НГУ 16 июля из ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей россии – шесть самолетов и одна крылатая ракета. Этот солдат – Герой Украины, - сказал Алексей Надточий.
00:11 Украинские десантники уничтожили два БТР оккупантов. Отличились 95-я бригада ВСУ и отдельное разведывательное подразделение.