Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 36 оккупантов, три вражеских танка и три гаубицы

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 28 июля доступна по этой ссылке.

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07:52 Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Южнобугском направлении за сутки зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселый Кут, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка.

07:31 По всей Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.

07:23 Обстановка в южной операционной зоне сложна, но ее развитие находится под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба, сообщает Оперативное командование «Юг», подводя итоги суток 28 июня.

В течение ночи противник нанес один авиационный и два ракетных удара.

Парой ударных вертолетов Ка-52 пытался атаковать отбитую у него Андреевку. Без наших утрат.

В течение боевого дня враг авиацией испытывал прочность наших позиций девять раз, в том числе в районе уволенного Потемкиного и Ольгиного. Наших потерь нет.

Путем нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского нашими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки.

Нашей авиацией нанесено семь ударов по врагу, из них по опорным пунктам – четыре, по сосредоточению вражеской силы и технике – три.

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения отменяли у врага 36 рашистов, три танка, три гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", четыре единицы бронированной и семь единиц автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены четыре склады боеприпасов.