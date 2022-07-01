Российский оккупант жестоко запытал до смерти украинского бойца – его уже идентифицировали и пообещали ликвидировать

В сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

От полученных травм боец ВСУ скончался. Не прошло и нескольких часов, как личность российского палача идентифицировали. А также пообещали ликвидировать.

«Ублюдок, который запытал до смерти бойца ВСУ, особенно жестоким способом — будет найден и ликвидирован! – написал в своем аккаунте советник министра МВД Антон Геращенко.

Он также опубликовал фото, видео и личные данные военного преступника. Его зовут Арошанов Виталий Валерьевич, 21.02.1983 г.р. Проживает в городе Элиста (российская республика Калмыкия).

Кроме того, данные о преступнике обнаружены и на сайте «Миротворец». Скорее всего, в 2014-2015 годах он воевал на стороне боевиков «ЛНР».



Опубликованное видео всколыхнуло сеть. Судя по публикациям, Арошанов стал целью номер один для украинских воинов и бойцов Грузинского легиона. Последние назвали Арошанова назвали целью номер один в Украине.

Напомним, что в 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в России.