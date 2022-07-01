«Всех идентифицируем. Каждого достанем»: В ОП отреагировали на жестокие пытки украинского воина, в результате которых он погиб

В Офисе Президента отреагировали на жестокие пытки украинского пленного воина, в результате которых он погиб.

Свой комментарий по этому поводу написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

Он отметил, что россия – страна людоедов, которые наслаждаются убийствами.

«Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов убила украинского пленника. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем», - написал Подоляк.

Также на пытки отреагировал конгрессмен США Пол Массаро. Он отметил, что Украине надо дать все необходимое оружие, чтоб покончить с безграничным злом.

«Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей, уничтожение городов. Безграничное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества», - написал конгрессмен у себя в Twitter.

Напомним, в сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове.