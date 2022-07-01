В Николаевской области ВСУ «приземлили» вражеский дрон – на нем оказалось видео с планом воинской части в Ставрополе

В Николаевской области ВСУ «приземлили» вражеский дрон. На его карте памяти обнаружилась запись учебного полета оккупантов, на которой они запечатлели свою воинскую часть.

Об этом говорится в сюжете программы Bihus.Info.

Дрон в конце мая российские оккупанты запускали в Ставрополе, с территории 247-го десантно-штурмового полка, который находится на улице Серова, 533. Это был учебный полет.

– Это не так далеко, как кажется. От Бердянска чуть больше 400 км по прямой. Так что план военного объекта в сверхвысоком качестве может понадобиться, – говорится в сюжете.

– А уже 10 июня этот Mavik приземлился – слава 59-й отдельной механизированной бригаде – среди полей Николаевской области, – добавил ведущий программы.

Также журналисты идентифицировали личности российских солдат, зафиксированных на видео.