Оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, где содержатся украинские пленные, и обвинили в этом ВСУ

Российская пропаганда утром в пятницу, 29 июля, заявила об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные.

Видео с последствиями обстрела публикуют российские СМИ.

В обстрелах оккупанты традиционно обвинили ВСУ, добавив при этом, что удар был нанесен РСЗО HIMARS. Как известно, эти высокоточные установки за последний месяц прицельно уничтожили многие российские склады с боеприпасами и топливом, а также живую силу врага. При этом ВСУ бьют только по военным целям.

По данным оккупантов, якобы 47 украинцев погибли.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в разведке, зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленевки. Атака была со стороны оккупантов.

Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар