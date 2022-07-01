СБУ идентифицировала еще четырёх военных рф, причастных к зверствам в Буче - им сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих вс рф, которые жестоко обращались с мирным населением во временно оккупированной Киевской области.

Об этом СБУ сообщила в своем Facebook.

Ими оказались военнослужащие 64-й мотострелковой бригаде 35 общевойсковой армии рф.:

- Ермишко Андрей Николаевич - подполковник; - Еренков Денис Андреевич - сержант; - Данилов Петр Николаевич - сержант; - Осипов Владислав Николаевич - рядовой.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации города Буча, вооруженные подозреваемые вместе с другими военнослужащими армии рф ворвались в дом одного из местных жителей и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск.

Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче.

Впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять, однако ему удалось скрыться.

После чего оккупанты принялись пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она выдала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала поругание, в конце концов оккупанты покинули ее дом.

Все фигуранты заочно уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частью 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.