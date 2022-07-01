Суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину, убившему мирного украинца - 15 лет вместо пожизненного заключения

Киевский апелляционный суд изменил приговор военнослужащему рф Вадиму Шишимарину, который убил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

Соответствующее решение приняла Коллегия судей Киевского апелляционного суда во главе с Александром Кияшко, передают «Ґрати».

«Вадиму Шишимарину заменили пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», - сказано в сообщении.

11 мая 2022 года стало известно, что российский военный впервые предстанет перед судом за убийство безоружного гражданского в Сумской области. Во время первого судебного заседания Шишимарин полностью признал свою вину.

23 мая суд Киева признал виновным Шишимарина в нарушении законов и обычаев войны, ему присудили наказание в виде пожизненного заключения.