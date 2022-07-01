Билецкий объявил охоту на оккупантов, причастных к убийству украинских военнопленных в Еленовке

Один из основателей полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что Азовские подразделения начинают охоту на каждого российского оккупанта, причастного к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом он написал в Telegram.

«Об ударе по колонии в Еленовке, где находятся наши из «Азовстали». Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа – снятый людоедский фильм об «Азовстале». Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления», - написал Билецкий.

Уже очевидно добавил он, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

«Россия не смогла победить «Азов» в честном бою, поэтому пытается уничтожить нас вероломством. Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», - резюмировал экс-командир «Азова».

Как известно, российские оккупанты сами обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где содержат украинских военнопленных, в том числе бойцов полка «Азов». А обвинили в этом ВСУ. Сейчас оккупанты заявляют о 53 погибших украинских воинах.