«Страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма»: Генштаб ВСУ заявил, что россия сама обстреляла Еленовку

Генеральный штаб ВСУ заявил, что территорию исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные, намеренно обстреляли вооруженные силы российской федерации.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты, таким образом, преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования с рф на временно оккупированной территории Донецкой области. Последствия обстрела уточняются», – заявили в Генштабе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что по информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

«Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев», - говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим собственные коварные действия.

«Итак, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма», - резюмировали там.

Как известно, российские кафиры сами обстреляли колонию в Оленовке Донецкой области, где содержат украинских военнопленных, в том числе бойцов полка «Азов». А обвинили в этом ВСУ. Сейчас оккупанты заявляют о 53 загбливших украинских воинах.