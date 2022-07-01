Скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ: В Офисе Президента рассказали, зачем россия ударила по Еленовке

В Офисе Президента отреагировали на удар русскими оккупантами по колонии в Еленовке, где содержали военнопленных, которые защищали «Азовсталь».

Террористический акт прокомментировали советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Подоляк отметил, что удар по колони был спланирован. ВСУ не бьют по своим же, более того, у украинских военных четкие цели – склады, штабы и топливные базы рашистов.

«1. Безусловно, имеет место тщательно спланированный удар по колонии, нанесенный российскими войсками. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены: склады снарядов, оперативно-тактические штаты, топливные базы. 2. Масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation», - написал Подоляк.

Он также отметил цель преступления рашистов – они хотели скрыть свидетельства издевательств над пленными, сорвать договоренности по обменам, и дискредитировать ВСУ, а также оружие, которое нам поставляют.

«4. Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными горящими русскими составами, логистическими пунктами, командными центрами и мостами Херсона. Все, что уничтожает Украина, имеет автоматическое подтверждение разными фиксирующими инструментами. 5. Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил. Мотив ясен. Действительные личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы», - написал советник главы ОП.

В связи с еще одним террористическим актом россию следует исключить из всех межународных институтов, как страну-людоеда.

«6. В любом случае имеет место преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами. Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов», - добавил Михаил Подоляк.

В то же время, Алексей Арестович также отметил цели военного преступления.

«Кремлевские чучела решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление. Воспалённый мозг авторов этой бойни попытался решить сразу несколько задач: - скрыть доказательства пыток и убийств в колонии, - направить гнев родствеников и сочувствующих «Азову» против властей Украины («сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»), - физически уничтожить часть пленных, - дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных, - дискредитировать Химарсы и в идеале (для них) - потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования), - отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных, которое начало широко распространяться», - сказал Арестович.

При этом, он отметил, что русские не могут учесть – наши средства контроля позволяют понимать, откуда велся огонь по колонии. По факту россия спровоцировала очередную Катынь, убив военнопленных.

«Долбо*бы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию - государством спонсором терроризма, а международное правосудие - решимости догнать виновных. По сути, мы имеем дело с очередной Катынью - массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой. И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль - безжалостно и до конца», - отметил Алексей Арестович.

Как известно, российские оккупанты сами обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где содержат украинских военнопленных, в том числе бойцов полка «Азов». А обвинили в этом ВСУ. Сейчас оккупанты заявляют о 53 погибших украинских воинах.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ заявил, что территорию исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные, намеренно обстреляли вооруженные силы российской федерации.