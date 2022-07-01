Уполномоченный ВР по правам человека Лубинец прокомментировал зверскую пытку рашистами украинского военнопленного

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу обнародованного видео пыток оккупантами военного ВСУ, также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что будет обращаться во все институции для фиксации военного преступления.

«Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я обратился в Офис генеральной Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Также, сегодня мы готовим сообщения в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в Российскую Федерацию и временно оккупированных территорий Украины, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (CPT). Мы снова будем проводить консультации с Международным комитетом Красного Креста для ссылки на давление со стороны стран-мира относительно принуждения выполнения российской стороной обязательств в отношении военнопленных и доступа к ним представителей МККК для оценки состояния здоровья и условий содержания», - сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что истязание является преступлением и ему нет оправдания. Кроме того, действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда – исполнители и командиры должны нести ответственность за это.

Омбудсмен пообещал приложить максимум усилий для расследования, а также противодействия подобным преступлениям в будущем.

Напомним, в сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове.